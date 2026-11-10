Der Tank ist fast leer, ein günstiges Heizöl-Angebot lockt - doch manche Anbieter kassieren, ohne zu liefern. Woran Verbraucher unseriöse Händler erkennen.

Mainz (dpa/tmn) – Die Temperaturen sinken, der Heizbedarf steigt: Nähert sich gleichzeitig der Füllstand des Öltanks dem Boden an, gilt es, neues Heizöl zu bestellen.

Aber Achtung: Auf dem Markt sind nach Beobachtung der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz nicht nur seriöse Anbieter. Immer wieder lockten Betrüger mit günstigen Preisen, die nach Bezahlung gar nicht liefern.

Angebot zu gut, um wahr zu sein? – Seriöse Anbieter erkennen

Spätestens also, wenn das Angebot zu gut erscheint, um wahr zu sein, sollten die Alarmglocken schrillen. Die Verbraucherschützer erklären, worauf Suchende achten sollten:

1. Impressum vorhanden?

Anbieter müssen in Deutschland ein vollständiges Impressum samt Unternehmenssitz, Vertretungsberechtigten und Kontaktmöglichkeiten vorweisen. Fehlt das, besser die Finger davon lassen.

2. Fakeshop-Finder nutzen

Der kostenlose Fakeshop-Finder der Verbraucherzentralen hilft bei der Einschätzung, ob ein Anbieter seriös ist. Einfach die Webadresse eingeben und die Vertrauenswürdigkeit überprüfen lassen.

3. Auf seriöse Plattformen setzen

Bei Bestellung über etablierte Portale wie etwa «HeizOel24.de» oder «Esyoil.com» geht das Geld direkt nur an geprüfte Partnerhändler, ansonsten nimmt es zur Sicherheit den Umweg über die jeweilige Plattform. Bestellende können zudem verschiedene Zahlungsmethoden auswählen.

4. Mundpropaganda hilft

Setzen Sie auf persönliche Empfehlungen aus dem Bekanntenkreis, wenn diese gute Erfahrungen mit Lieferanten gemacht haben. Sie bieten verlässliche Orientierung.