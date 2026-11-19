Millionen Menschen in Deutschland könnten eine Fettleber haben. Sie kann ernste Folgen haben, bleibt aber oft unbemerkt. Worauf es ankommt und welche Rolle Blutwerte spielen.

Berlin (dpa/tmn) – Sie macht oft lange keine Beschwerden und kann doch gefährlich werden: In Deutschland leben nach Schätzungen mehr als 20 Millionen Menschen mit einer Fettleber. Darauf weisen die Initiatoren des Deutschen Lebertags hin, der am Freitag (20. November) zum 27. Mal stattfindet. Das Tückische: Viele Betroffene wissen nichts von ihrer Erkrankung.

Eine Fettleber (Steatosis hepatis) entsteht, wenn sich zu viel Fett in den Leberzellen sammelt. Häufig hängt sie mit Übergewicht, Insulinresistenz und ungünstigen Blutfettwerten zusammen; auch hoher Alkoholkonsum kann eine Ursache sein. Sie kann sich entzünden und zu Vernarbung, Leberzirrhose, Leberkrebs oder Leberversagen fortschreiten.

Woran bemerke ich eine Fettleber?

Oft gar nicht: Die Erkrankung kann jahrelang ohne deutliche Symptome verlaufen, zumal die Leber selbst nicht schmerzempfindlich ist. Manche Betroffene haben allerdings Schmerzen im Oberbauch; bei fortschreitender Erkrankung kann die Leistungsfähigkeit sinken. Ein Hinweis können vor allem veränderte Leberwerte im Blut sein, etwa GPT (ALT), GOT (AST) und gamma-GT (gGT).

Durch Kontrolle der Blutleberwerte können Lebererkrankungen früh erkannt und entsprechend behandelt und Folgen wie Leberzirrhose und Leberzellkrebs vermieden werden.

Wer Übergewicht, Diabetes oder erhöhte Blutfette hat, viel Alkohol konsumiert oder dauerhaft Medikamente einnimmt, sollte ärztlich besprechen, ob eine gezielte Untersuchung sinnvoll ist. Auffällige Leberwerte gehören abgeklärt; je nach Befund können weitere Tests oder ein spezieller Ultraschall folgen.

Gerade im frühen Stadium lassen sich Lebererkrankungen hervorragend behandeln oder durch Änderung des Lebensstils beeinflussen, heißt es weiter. Deshalb sollte eine Lebererkrankung möglichst früh erkannt werden

Was kann ich selbst tun?

Die Leber ist für uns überlebenswichtig und hat eine zentrale Funktion unter anderem für die Nährstoffverarbeitung, den Energiestoffwechsel und den Abbau von Schadstoffen.

Wer seine Leber – übrigens das einzige Organ, das nachwachsen kann – schützen will, kann diesen Empfehlungen für eine gesunde Leber folgen:

Möglichst wenig Alkohol trinken: Bei Frauen steigt das Risiko für Leberkrankheiten ab einem Konsum von 20 Gramm Alkohol pro Tag (also etwa 0,5 Liter Bier), bei Männern ab 40 Gramm Alkohol pro Tag erhöht.

Auf ein gesundes Körpergewicht und ausgewogene Ernährung achten

Regelmäßige Bewegung und Sport

Vorerkrankungen wie Diabetes oder erhöhte Blutfettwerte behandeln lassen.

Spezielle Entgiftungskuren braucht die Leber in der Regel nicht: Sie entgiftet sich selbst. Für Mariendistel-Präparate gibt es laut Stiftung Gesundheitswissen keine verlässlichen Belege für eine leberschützende Wirkung.

Zum Deutschen Lebertag können Interessierte am heutigen Donnerstag und am Freitag von 14 bis 16 Uhr unter 0800 666 39 22 kostenfrei mit Leberspezialisten zu Vorsorge, Diagnostik und Behandlung von Lebererkrankungen telefonieren. Die Telefonberatung ersetzt keinen Arztbesuch.