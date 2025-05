Heidenheim bleibt in der Bundesliga – 2:1-Sieg in Elversberg

Der 1. FC Heidenheim bleibt in der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt gewann das Rückspiel in der Relegation bei der SV Elversberg mit 2:1, nachdem sich beide Teams am Donnerstag 2:2 getrennt hatten.