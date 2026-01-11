Heftiger Schneefall: Super-G in Zauchensee abgesagt

Am Samstag raste Lindsey Vonn in Zauchensee noch zu ihrem zweiten Saisonsieg, einen Tag später müssen die Ski-Stars pausieren. Das Wetter spielt nicht mit.

Zauchensee (dpa) – Heftiger Schneefall hat die Skirennläuferinnen um Superstar Lindsey Vonn in Zauchensee gestoppt. Der Super-G am Sonntag musste abgesagt werden, wie die Organisatoren mitteilten. Neben dem Schneefall sorgte auch heftiger Wind auf dem Gipfel für Probleme, so dass die Jury den erforderlichen Sicherheitsstandard nicht mehr gegeben sah.

Bereits am Samstag war die Abfahrt auf der Kälberloch-Strecke, als Vonn zu ihrem zweiten Saisonsieg gerast war, witterungsbedingt stark verkürzt worden. Bei dem Rennen war auch die österreichische Lokalmatadorin Magdalena Egger heftig gestürzt und mit dem Helikopter abtransportiert worden. Sie erlitt einen Kreuzbandriss und weitere Verletzungen im rechten Knie. Für sie ist die Olympia-Saison beendet.