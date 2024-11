Hasskampagne gegen Real-Star Vinícius: Vier Festnahmen

Vor dem Derby Real Madrid gegen Atlético Madrid Ende September tauchen Aufrufe in sozialen Medien zu rassistischen Beleidigungen während des Spiels auf. Die Polizei findet die Hauptverantwortlichen.

Madrid (dpa). Die spanische Polizei hat die vier Hauptverantwortlichen einer Hasskampagne im Netz gegen Real-Madrid-Star Vinícius Júnior festgenommen. Das teilte sie in einem Post auf der Plattform X mit, ohne ausdrücklich den Namen des betroffenen Spielers zu nennen. Doch spanische Medien assoziierten die Festnahmen mit der Kampagne gegen den 24 Jahre alten Fußballprofi aus Brasilien.

Die vier Männer sollen im Internet vor dem Stadtderby der beiden Madrider Spitzenvereine am 29. September Fans aufgerufen haben, im Stadion gegen Vinícius Júnior rassistische Beleidigungen anzustimmen. Zudem stifteten sie laut der Zeitung «El País» dazu an, maskiert in das Stadion zu kommen, um nicht identifiziert zu werden. Der Zeitung zufolge wurde der dafür kreierte Hashtag millionenfach aufgerufen. Die vier Festgenommen seien zwischen 24 und 26 Jahren alt.

Das Spiel ging mit 1:1 aus, allerdings kam es zu weiteren Vorfällen. So bewarfen im aufgeheizten Stadion Atlético-Fans den Real-Torhüter Thibaut Courtois mit Feuerzeugen und Flaschen. Etwa in der Mitte der zweiten Halbzeit musste das Duell für rund 20 Minuten unterbrochen werden.