Hase/Volodin laufen mit Weltklasse-Kür aufs Podium

Das deutsche Paarlauf-Duo Minerva Hase und Nikita Volodin zeigt beim Grand-Prix-Finale in Japan eine starke Aufholjagd. Die beiden sammeln damit auch Selbstvertrauen für den Höhepunkt der Saison.

Nagoya (dpa) - Das deutsche Eiskunstlauf-Toppaar Minerva Hase und Nikita Volodin hat dank einer fabelhaften Kür doch noch den Sprung aufs Podium beim prestigeträchtigen Grand-Prix-Finale geschafft. Die beiden 26-Jährigen zeigten im japanischen Nagoya eine tadellose Vorstellung und landeten mit insgesamt 221,25 Punkten auf dem dritten Rang.

Nach einem fehlerhaften Kurzprogramm am Donnerstag hatten Hase/Volodin noch den fünften Platz belegt. Nur einen Tag später antworteten die Europameister mit der besten Kür ihrer Karriere und im Teilnehmerfeld - und schürten damit Hoffnung auf eine Medaille bei den Olympischen Winterspielen im Februar.

Weltmeister jubeln in der Heimat

Der Rückstand aus dem Kurzprogramm war allerdings zu groß, um die Weltmeister Riku Miura/Ryuichi Kihara aus Japan (225,21 Punkte) abzufangen und das Grand-Prix-Finale nach 2024 und 2023 zum dritten Mal hintereinander für sich zu entscheiden. Den zweiten Platz belegte das italienische Paar Sara Conti/Niccolò Macii (223,28 Punkte).

Für den Wettbewerb hatten sich die besten sechs Paare der Grand-Prix-Saison qualifiziert. Hase und Volodin waren disziplinübergreifend die einzigen beiden deutschen Teilnehmer bei dem Event in Asien.

Die Kür des deutschen Duos könnte der Durchbruch in einer bislang eher durchwachsenen Saison gewesen sein. Höhepunkt sind die Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Dort zählen Hase/Volodin zu den Medaillenkandidaten.