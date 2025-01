Hartenstein mit Oklahoma City weiter auf Erfolgskurs

Philadelphia (dpa) – Basketball-Star Isaiah Hartenstein bleibt mit den Oklahoma City Thunder auf Erfolgskurs. Der Center dominierte beim 118:102 in Philadelphia das Spiel unter den Körben und führte die Thunder mit starken 16 Rebounds an. Für die meisten Punkte auf dem Parkett sorgte wie gewohnt Teamkollege Shai Gilgeous-Alexander mit 32 Zählern, Hartenstein kam auf neun Punkte. Mit 32 Siegen und nur sechs Niederlagen bleibt Oklahoma City im Westen unangefochtener Tabellenführer.

Bei den Gastgebern fehlten in Joel Embiid und Andre Drummond die wichtigsten Spieler unter den Körben. Oklahoma City nutzte das immer wieder hervorragend aus und brachte Hartenstein über hohe Anspiele am Korb zu leichten Zählern – oder von dort in die Position, freie Mitspieler in Szene zu setzen.

Klatsche für Dallas Mavericks

Für Maxi Kleber und die Dallas Mavericks endete der Abend derweil mit einer bitteren Niederlage gegen die Denver Nuggets. Dallas rannte beim 99:118 trotz der Rückkehr von Starspieler Kyrie Irving dem gesamten Spiel einem Rückstand hinterher. Vor allem Jamal Murray bekamen die Texaner nicht in den Griff, der Kanadier legte 45 Punkte auf.

Nikola Jokic, wertvollster Spieler der vergangenen Saison, überließ Murray das Feld und kam dennoch auf ein Triple-Double aus je zehn Punkten und Vorlagen sowie 14 Rebounds. Kleber holte in 18 Minuten zehn Zähler, drei Assists und einen Rebound. Die Mavericks liegen trotz der Pleite als Sechster im Westen auf Playoff-Kurs.

Überraschung durch Theis' Pelicans

Weltmeister Daniel Theis kam mit den New Orleans Pelicans zu einem überraschenden Sieg bei den Chicago Bulls. Der Center steuerte zum 119:113 vier Punkte, sieben Rebounds, drei Vorlagen und einen Steal bei.

Trotz des neunten Siegs im 41. Saisonspiel bleibt New Orleans im Westen auf dem letzten Platz.