Hartenstein gewinnt mit den Thunder neuntes Spiel in Serie

Die Oklahoma City Thunder um Isaiah Hartenstein bleiben das formstärkste Team der NBA. Tristan da Silva verliert mit den Magic Orlando in letzter Sekunde gegen Miami.

Indianapolis (dpa) – Die Oklahoma City Thunder um den deutschen Center Isaiah Hartenstein haben ihren Erfolgslauf in der NBA fortgesetzt. Durch ein 120:114 (53:61) bei den Indiana Pacers baute die Mannschaft ihre Serie auf neun Siege nacheinander aus. Kein anderes Team in der nordamerikanischen Basketballliga weist eine längere Serie auf.

Mit 24 Siegen und fünf Niederlagen bleiben die Thunder unangefochtener Spitzenreiter in der Western Conference, woran auch Hartenstein seinen Anteil hat. Gegen Indiana erzielte der 26-Jährige elf Punkte sowie 13 Rebounds, womit ihm in seinen vergangenen fünf Partien jeweils ein Double-Double gelang. Überragender Spieler bei den Thunder war Shai Gilgeous-Alexander, der mit 45 Zählern seinen Karrierebestwert einstellte.

Orlando verliert in letzter Sekunde gegen Miami

Die Orlando Magic verloren das Duell der beiden Teams aus Florida gegen die Miami Heat mit 88:89 (52:41), in der Schlusssekunde traf Tyler Herro den spielentscheidenden Wurf für Miami. Ohne die verletzten Wagner-Brüder Franz und Moritz machte in Tristan da Silva der dritte deutsche Spieler Orlandos eine gute Partie, 18 Zähler und sechs Rebounds verbuchte er. Die Magic blieben Vierter in der Eastern Conference.

Daniel Theis musste sich mit den New Orleans Pelicans erneut geschlagen geben: Nach der 111:128 (43:61)-Niederlage gegen die Houston Rockets müssen die Pelicans seit acht Partien auf ein Erfolgserlebnis warten, mit nur fünf Siegen und 26 Niederlagen sind sie das schwächste Team der gesamten NBA. Theis erzielte zwei Punkte und fünf Rebounds.