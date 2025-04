Hartenstein gelingt mit Thunder Traumstart in NBA-Playoffs

Die Oklahoma City Thunder setzen ein Ausrufezeichen. Auch ein Deutscher hat Anteil am klaren Sieg gegen die Memphis Grizzlies, der in dieser Höhe nur selten vorkommt.

Oklahoma City (dpa) – Der deutsche NBA-Profi Isaiah Hartenstein ist mit den Oklahoma City Thunder historisch stark in die Playoffs gestartet. Zum Auftakt der Erstrundenserie gewann OKC gegen die Memphis Grizzlies 131:80 und ging nach Siegen mit 1:0 in Führung. Eindrucksvoll unterstrich das Team seine Ambitionen auf den Meistertitel und gewann so hoch wie nie zuvor ein Team zum Playoff-Start.

Der 26 Jahre alte Center Hartenstein steuerte 14 Punkte zu dem nie gefährdeten Erfolg in der K.-o.-Runde der Western Conference bei. Der Vorsprung von 51 Punkten bedeutete laut der US-Nachrichtenagentur AP zugleich den fünfthöchsten Sieg in der Geschichte der Playoffs in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga.

Zweimal gab es in der K.-o.-Runde Erfolge von NBA-Teams mit 58 Zählern Unterschied. Denver schlug New Orleans 2009 mit 121:63 und die Minneapolis Lakers bezwangen die St. Louis Hawks 1956 mit 133:75. Die Los Angeles Lakers setzten sich 1973 gegen Golden State beim 126:70 mit 56 Punkte Abstand durch, die Chicago Bulls beherrschten die Milwaukee Bucks beim 120:66 im Jahr 2015 mit 54 Zählern Vorsprung.