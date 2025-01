Harald Glööckler lädt zum Mode-Dinner vor der Fashion Week

Am Freitag legt die Fashion Week in Berlin los. Davor zeigt Harald Glööckler Teile seiner Kollektion. Mit dabei: Schauspieler Dieter «Didi» Hallervorden.

Berlin (dpa) – Designer Harald Glööckler (59) hat mit Gästen wie Schauspieler Dieter Hallervorden in Berlin ein Mode-Dinner veranstaltet. Dabei wurden auch Teile seiner Kollektion unter dem Titel «My Style Rocks» gezeigt. Daneben sollte der Abend zum Netzwerken einladen.

An diesem Freitag beginnt die Fashion Week in Berlin offiziell. In dem Rahmen hatte Glööckler sein Fest «My Style Rocks» ausgerichtet. In der gleichnamigen TV-Show des Senders Sport1 sitzt er in der Jury. Auch Teilnehmerinnen dieser Show waren zum Dinner eingeladen.

Glööckler wurde in Maulbronn (Baden-Württemberg) geboren und lebte lange im pfälzischen Kirchheim. Heute wohnt er in Berlin.