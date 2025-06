Am 10. Juni ist Hans Schellhorn aus Isenburg im Alter von 80 Jahren verstorben. Ehrenamtlich war er für seinen Wohnort sehr aktiv. Schellhorn war unter anderem von 1984 bis 1989 Mitglied des Isenburger Ortsgemeinderates. Von 1986 bis 1989 war er Erster Beigeordneter, von 1989 bis 1999 bekleidete er schließlich das Amt des Isenburger Ortsbürgermeisters. Beruflich war Schellhorn lange Zeit Geschäftsstellenleiter der Sparkasse im Neuwieder Stadtteil Engers.

Für den aktuellen Isenburger Ortsbürgermeister Detlef Mohr kam sein Tod plötzlich und war ein Schock, vor Kurzem hatte er sich mit ihm noch zu einem Kaffee getroffen. Mohr lobt ihn für seine Verdienste, Schellhorn habe sich sehr für Isenburg engagiert. In der jüngeren Vergangenheit habe er beispielsweise regelmäßig für Blumenschmuck an der Hauptstraße gesorgt. Als Ortsbürgermeister habe Schellhorn etwa den Ausbau des Neubaugebietes „Am Sonnenberg“ vorangetrieben oder auch für eine bessere Ausstattung des Dorfgemeinschaftshauses gesorgt.

„Er war ein sehr netter und kollegialer Mensch“, betont Mohr. Die Ortsgemeinde werde sich in Dankbarkeit und großem Respekt an ihn erinnern, heißt es in dem Nachruf der Ortsgemeinde. Laut Mohr hinterlässt Schellhorn vier Kinder. Die Familie bat darum, kein Foto von Hans Schellhorn zu veröffentlichen.