Meistertitel, Champions-League-Finale – und trotzdem brodelt es bei den Füchsen Berlin. Es geht um Personalfragen. Im Mittelpunkt: Bob Hanning, Stefan Kretzschmar und Trainer Jaron Siewert.

Berlin (dpa) – Die offenen Personalfragen bei den Füchsen Berlin führen zunehmend zu Spannungen zwischen Geschäftsführer Bob Hanning und Sportvorstand Stefan Kretzschmar. «Wir suchen nach Lösungen, die für den Verein richtig sind. Die Aussagen von Stefan, die Personalplanung einzustellen, finde ich grenzwertig. Er ist Angestellter des Vereins», sagte Hanning der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung».

Worum geht es?

Die Verträge von Kretzschmar und Meistertrainer Jaron Siewert laufen am Saisonende aus und wurden zu großer Verwunderung der Beteiligten und vieler Experten bislang nicht verlängert. Schließlich spielten die Berliner zuletzt die beste Saison ihrer Vereinsgeschichte, wurden Meister und erreichten das Finale der Champions League. Auf dem Weg zum Titel sei alles dem Erfolg untergeordnet gewesen, sagte Hanning. «Vieles, was wehgetan hat, geht jetzt in Verarbeitung.»

Bei Siewert und Kretzschmar stößt die aktuelle Situation auf Unverständnis. «Es ist ein Zustand, wo man natürlich gerade in der Luft hängt. Es ist für alle Beteiligten eine angespannte Situation», hatte Kretzschmar der dpa gesagt. Seiner Meinung nach mache es zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn, das stimmige Konzept zu verändern.

Siewert ergänzte bei Dyn: «Natürlich beschäftigt einen das. Umso früher Klarheit herrscht, umso besser ist es auch für die sportlichen Ambitionen, die wir hier in dem Verein haben». Seit 2020 trainiert Siewert die Berliner.

Hanning: Hätte das gerne in Ruhe besprochen

Hanning will sich von den Aussagen nicht unter Druck setzen lassen und hält an seinem Plan, im Herbst eine Entscheidung zu treffen, fest. «Es wäre gar keine Unruhe entstanden, wenn man nicht Unruhe entstehen lassen wollte», hatte der 57-Jährige am Sonntag bei Dyn gesagt und auf laufende Gespräche verwiesen. «Ich hätte das sehr gerne in Ruhe besprochen. Wir machen auch gar keinen Hehl draus, dass das jetzt leider nicht funktioniert hat.»