Hanfmann überrascht in München – Aus für Youngster Engel

München (dpa) – Tennisprofi Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier in München für eine Überraschung zum Auftakt gesorgt. Der 33-Jährige bezwang den an Nummer sechs gesetzten Jakub Mensik aus Tschechien mit 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Der Profi aus Weinheim folgte Alexander Zverev und Daniel Altmaier als dritter Deutscher in die Runde der besten 16 bei den BMW Open.

Hanfmanns Rivale hatte erst jüngst beim Masters von Miami einen famosen Triumph im Finale gegen Superstar Novak Djokovic gefeiert und gilt als eines der großen Talente in der Tenniswelt. Der in der Weltrangliste mehr als 100 Plätze schlechter postierte Hanfmann aber feierte einen verdienten Sieg und trifft im Achtelfinale auf Tallon Griekspoor aus den Niederlanden.

Tennis-Teenager Engel chancenlos

Für die deutsche Nachwuchshoffnung Justin Engel war bei dem Sandplatzevent dagegen schon in der ersten Runde Schluss. Der 17-jährige Nürnberger, der ebenso wie Hanfmann dank einer Wildcard im Hauptfeld stand, unterlag Fabian Marozsan aus Ungarn in nur 68 Minuten mit 4:6, 1:6. Engel hatte im vorigen Jahr noch für Aufsehen gesorgt, als er als jüngster deutscher Tennisprofi seit Boris Becker vier Jahrzehnte zuvor ein Spiel auf der ATP-Tour gewann.