Alexander Zverev wird heute erstmals in Montreal aufschlagen. Er hat im Turnier noch einen deutschen Begleiter. Carlos Alcaraz muss dagegen weiter zuschauen.

Montreal (dpa) – Yannick Hanfmann hat beim Tennis-Turnier in Montreal für eine Überraschung gesorgt und die dritte Runde erreicht. Der 34 Jahre alte Karlsruher bezwang French-Open-Finalist Flavio Cobolli aus Italien 7:6 (7:5), 7:6 (7:2). «Im zweiten Satz wurde es ein bisschen brenzlig. Ich bin super-stolz auf mich, dass ich den Tiebreak gewonnen habe», sagte der Weltranglisten-57. Das Aus kam dagegen für Daniel Altmaier durch ein 2:6, 1:6 gegen den Amerikaner Brandon Nakashima.

Der an Nummer eins gesetzte French-Open-Sieger Alexander Zverev greift nach einem Freilos heute in das Turnier ein. Der Wimbledon-Finalist trifft am späten Abend deutscher Zeit auf den Niederländer Tallon Griekspoor.

Alcaraz noch nicht fit für Cincinnati

Der in Montreal verletzt fehlende Weltranglisten-Zweite Carlos Alcaraz kann auch beim folgenden Turnier in Cincinnati noch nicht wieder eingreifen. Der Spanier wollte nach einer Handgelenksverletzung dort eigentlich sein Comeback geben. Wie die Organisatoren mitteilten, kann der Titelverteidiger aber nicht antreten.

Der 23-jährige Alcaraz hatte sein bislang letztes Match Mitte April in Barcelona bestritten. In Cincinnati wird zumindest der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner zurückerwartet. Auch dieses Turnier dient der Vorbereitung auf die US Open.