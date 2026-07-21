Wer sich ein neues Smartphone, ein Elektrogerät oder eine Brille kauft, überlegt vielleicht: Lohnt es sich, dafür zusätzlich eine Versicherung abzuschließen? Worauf es wirklich ankommt.

Hamburg (dpa/tmn) – Der Verlust eines Handys ist ärgerlich, führt aber in der Regel nicht zu einer finanziellen Schieflage. Daher ist es fraglich, ob sich der Anschluss einer Handyversicherung wirklich lohnt. Zumal viele der angebotenen Policen ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis hätten, erklärt der Bund der Versicherten (BdV). Sie kämen häufig nur für den Zeitwert des Geräts auf und hätten oft zahlreiche Leistungsausschlüsse.

Auch Elektronik- und Haushaltsgeräteversicherungen leisteten im Schadenfall oft nur eingeschränkt. Daher rät der BdV von Kleinstversicherungen wie Brillen-, Ticket- oder Sportgeräteversicherungen ab, da sie weder existenzielle Risiken absicherten noch ein angemessenes Prämien-Leistungsverhältnis böten.

Wichtig: Existenzielle Risiken absichern

Möchten Verbraucher Geld sparen, sollten sie auf unnötige Versicherungen verzichten und stattdessen existenzielle Risiken absichern. Dazu gehören laut BdV etwa die finanziellen Folgen von Haftungsfällen, Arbeitsunfähigkeit und Tod. Je nach Lebenssituation könnten weitere Versicherungen wichtig sein.

Tipp: Am besten überprüfen Verbraucher ihren individuellen Bedarf online. Eine erste Orientierung dazu bietet etwa der Versicherungscheck der Verbraucherzentrale Hamburg.

Steht der eigene Bedarf fest, kann man nach passenden Versicherungspolicen suchen. Der BdV rät: Statt bei Policen nur auf möglichst niedrige Prämien zu schauen, sollte man auch auf die Leistung achten, die eine Versicherung im Schadensfall bietet. Diese sollte immer zum individuellen Bedarf passen.