Vor der Sicherheitskontrolle bricht bei vielen Reisenden Hektik aus. Schnell die Wasserflasche leer trinken! Und Mist: Die Nagelschere ist im Rucksack statt im Koffer. Das muss aber kein Problem sein.

Berlin (dpa/tmn) – Schere, Feuerzeug, Wasserflasche: Das darf alles nicht ins Handgepäck – oder doch? Das kommt darauf an, lautet die Antwort.

«Ein Feuerzeug pro Person ist erlaubt», sagt Sven Schmucker vom Flughafen Berlin Brandenburg (BER). Auch Maniküre-Sets seien an der Sicherheitskontrolle kein Problem. Bei der Nagelschere ist aber wichtig, dass die Klingenlänge sechs Zentimeter nicht überschreitet. Sonst muss sie in den Koffer.

Und bei Wasserflaschen? Die übliche Regel für Flüssigkeiten lautet: Maximal sind Behältnisse von 100 Millilitern erlaubt, die in einen wiederverschließbaren, transparenten Plastikbeutel gepackt sein müssen, der wiederum maximal einen Liter Volumen haben darf.

Aber: An Kontrollspuren mit neuen CT-Anlagen können laut Schmucker durchaus größere Behältnisse und damit auch Wasserflaschen mitgenommen werden. Am Hauptstadtflughafen BER stehen diese leistungsfähigeren Anlagen schon zum Teil: Dort sind Flüssigkeiten bis zu zwei Liter erlaubt, die auch nicht in einem wiederverschließbaren Beutel transportiert werden müssen.

Kontrollspuren mit CT-Scannern gibt es in Deutschland unter anderem auch in Frankfurt und München.

Schmuckers Rat: Reisende sollten sich vorher immer kurz über die Regularien und Gegebenheiten an dem Flughafen informieren, von dem sie abfliegen – am besten online. Auf ihren Websites bieten Airports in der Regel gute Übersichten. Etwa auch dazu, in welchen Terminals wie viele CT-Scanner im Einsatz sind.

Generell gilt zu Flüssigkeiten: Alles, was creme- und schmierfähig ist, zählt dazu. Also beispielsweise auch die Marmelade als Urlaubsmitbringsel. Aber: Babynahrung, Medikamente sowie diätetische Lebensmittel, die man aus gesundheitlichen Gründen braucht, unterliegen nicht den strengen Mengenbeschränkungen bei Flüssigkeiten.

Powerbanks dabei? Auf die Kapazität achten

Was vielen Passagieren nicht bewusst ist, sind die Regeln für Powerbanks. Die gibt es, weil es in Flugzeugen immer wieder gefährliche Zwischenfälle durch in Brand geratene Geräte gegeben hat. Powerbanks dürften eine Kapazität von 100 Wattstunden nicht überschreiten, so Schmucker, der beim Hauptstadtflughafen Referent für operative Prozesse ist.

Können Modelle mit mehr Leistung stattdessen in den Koffer? Nein. Powerbanks dürfen generell nur ins Handgepäck. Einige Airlines schreiben zudem vor, dass die mobilen Ersatzakkus während des Flugs beim Passagier sein müssen und nicht in den Ablagefächern verstaut sein dürfen.

Wer Filme für eine analoge Kamera im Handgepäck hat, sollte das bei der Einweisung vor der Sicherheitskontrolle sagen. Die Filme werden eventuell separat kontrolliert, damit sie beim Durchleuchten nicht beschädigt werden.

So geht es schneller durch den Sicherheitscheck

Damit es während der Kontrolle für einen selbst und alle anderen zügiger vorangeht, sollte man sein Handgepäck vorher clever packen, rät Schmucker. Laptops, Tablets und Flüssigkeiten liegen am besten so, dass man sie schnell greifen kann. Denn sie müssen separat in die Wanne gepackt werden, sofern man nicht durch eine der CT-Scanner-Kontrollspuren geht: Dort können Elektronik und Flüssiges im Handgepäck bleiben.

Ein weiterer Tipp: «Tragen Sie bequeme Schuhe», so der Experte. Sodass man sie schnell aus- und wieder anziehen kann, wenn sie kontrolliert werden.

Accessoires wie Sonnenbrillen, Basecaps oder Schals kommen idealerweise schon vorher in den Rucksack oder die Tasche – gleiches gilt für alle Dinge, die in den Hosentaschen sind. Denn diese müssen leer sein.

All diese Vorbereitung erspart umständliche Fummelei am Kontrollpunkt und sorgt dafür, dass man schneller durchkommt.