Handel mit Kokain und Marihuana - Untersuchungshaft

Am Sonntagabend nahm die Bundespolizei Trier einen 48-jährigen Flugreisenden am Flughafen Hahn fest.





Gegen den 48-Jährigen, eingereist aus Albanien, lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg wegen mehrerer Drogendelikte vor. Der zuletzt im Raum Hamburg aufhältige Mann steht im Verdacht, in 2020 gewerbsmäßig mit Kokain und Marihuana im Wert von mehr als 150.000 Euro gehandelt zu haben.



Nach richterlicher Vorführung erfolgte die Einlieferung in die JVA Rohrbach.



