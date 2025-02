Handball-Supercup wird künftig in München gespielt

Das Duell zwischen dem Meister und dem Pokalsieger kehrt in die bayerische Landeshauptstadt zurück. Handballerinnen und Handballer ermitteln im SAP Garden ab Sommer den ersten Titelträger der Saison.

München (dpa) – Der Handball-Supercup zieht von Düsseldorf nach München um. Wie die Ligaverbände der Männer und Frauen mitteilten, finden die jeweiligen Duelle zwischen dem Meister und dem Pokalsieger künftig im SAP Garden statt. In diesem Jahr wird der erste Titelträger der Spielzeit 2025/26 am 23. August in der bayerischen Landeshauptstadt ermittelt. München soll für mindestens zwei Jahre Austragungsort sein.

Zuletzt war der Supercup von 2018 bis 2024 in Düsseldorf ausgespielt worden. Im vergangenen Jahr hatte es erstmals eine gemeinsame Ausrichtung für Männer und Frauen gegeben.

München war bereits von 2005 bis 2008 sowie von 2010 bis 2012 Gastgeber der Veranstaltung. Damals wurde in der Olympia-Halle gespielt. Nun zieht der Supercup in die moderne Multifunktionsarena um, in der die Basketballer des FC Bayern und die Eishockey-Profis von Red Bull München ihre Heimspiele austragen.