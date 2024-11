Handball-Nationalspieler Knorr fällt aus: Daumen kaputt

Mannheim (dpa). Handballer Juri Knorr verpasst die beiden EM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft Anfang November gegen die Schweiz und die Türkei wegen eines Daumenbruchs. Das teilten die Rhein-Neckar Löwen mit, bei denen der 24-Jährige in der Bundesliga unter Vertrag steht. Nach Vereinsangaben muss der Club noch «mehrere Wochen» auf den Spielmacher verzichten. Knorr hatte sich Anfang Oktober in der Partie gegen den HSV Hamburg am Daumen in der linken Hand verletzt und fehlt seitdem.

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes trifft am 7. November (18.30 Uhr) in Mannheim auf die Schweiz, drei Tage später geht es in Ankara gegen Gastgeber Türkei. Es sind die ersten beiden Länderspiele seit den Olympischen Spielen in Paris, bei denen das Team von Trainer Alfred Gislason die Silbermedaille gewonnen hatte.

Gislason verzichtete auf einen positionsgetreuen Ersatz und nominierte stattdessen Timo Kastening nach. Der Rechtsaußen der MT Melsungen hatte zuletzt im März dieses Jahres beim Olympia-Qualifikationsturnier in Hannover im Aufgebot des A-Teams gestanden, war dann aber nicht in Paris dabei. Für den 29-jährigen Kastening hätte das Comeback gegen die Schweiz einen besonderen Reiz, denn im März 2019 bestritt er gegen die Eidgenossen sein erstes von bisher 59 Länderspielen.