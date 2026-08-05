Die gelborange Frucht sorgt für einen intensiven Zitrus-Kick. Asia-Läden bieten Yuzu meist als Saft oder Würzpaste. Warum lohnt sich ein Blick auf die Zutatenliste - und welche Alternativen gibt es?

München (dpa/tmn) – Es gibt eine Frucht, die immer häufiger in Rezepten und auf Getränkekarten auftaucht, aber eher selten in der Obst- und Gemüseauslage von Lebensmittelhändlern: Yuzu. Was es mit dieser Zitrusfrucht auf sich hat, erklärt die Verbraucherzentrale Bayern.

Yuzu wird vor allem in Japan angebaut und sieht aus wie eine Orange in klein. Dass sie häufig etwas schrumpelig anmutet, sollte einen nicht abschrecken. Denn sie punktet mit einem intensiven Aroma, das wie eine Mischung von Zitronen, Mandarinen und Orangen schmeckt. Deshalb eignet sie sich besonders gut zum Würzen, so die Verbrauchzentrale.

Wo kommt Yuzu zum Einsatz?

Die Schale lässt sich laut Ernährungsexpertin Andrea Danitschek direkt in Gerichte reiben oder mit Chili und weiteren Zutaten zu einer Würzpaste verarbeiten. Wer in Zucker oder Honig eingelegtes Fruchtfleisch mit kochendem Wasser aufgießt, erhält ein süßes Heißgetränk.

Aber: «Frische Yuzu ist in Europa sehr teuer und schwer erhältlich», so die Verbraucherschützerin. «Online und in Asia-Läden gibt es sie etwa als Saftkonzentrat, Würzsoße, Würzpaste oder getrocknete Schale.» Yuzu passe jedoch nicht nur zu asiatischen Gerichten, ihr frischer Geschmack mache sie auch zu einer beliebten Zutat für sommerliche Cocktails.

Preiswertere Alternativen

Wer Yuzu-Produkte ausprobieren möchte, dem rät Danitschek, zuvor einen Blick auf die Zutatenliste zu werfen. Dort stehe nämlich, wie hoch der Anteil an Yuzu tatsächlich ist und ob Aromastoffe verwendet wurden. Auch der Zusatz von Zucker und Zusatzstoffen lasse sich so erkennen.

Für eine frische Zitrusnote in der Küche sind aus Danitscheks Sicht Zitronen, Orangen und andere Zitrusfrüchte aus europäischer Ernte häufig eine gute Alternative – und darüber hinaus auch preiswerter.