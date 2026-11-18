Zwei Tore, das entscheidende in der Nachspielzeit. Erling Haaland und seine Norweger liefern Spektakel nach einem fast schon verlorenen Spiel. Werden die Nordeuropäer Deutschlands nächster Gegner?

Kopenhagen (dpa) - Nach dem Muskel-Jubel mit nacktem Oberkörper auf dem Rasen wich das breite Grinsen auch im Privatflieger Richtung Manchester nicht aus Erling Haalands Gesicht. «Das war der Wahnsinn», berichtete er seinen Fans zweisprachig in Norwegisch und Englisch via Snapchat. «Wow. Ich bin so stolz auf alle», sagte der Star-Angreifer: «Ich bin jetzt ein bisschen aufgedreht.»

Die Last-Minute-Show beim 3:2 im Parken von Kopenhagen gegen Dänemark nach einem frühen 0:2-Rückstand schmeckte den Nordeuropäern doppelt. Denn der Sieg führte zudem zum Einzug ins Viertelfinale der Nations League - womöglich kommt es zum Duell mit Deutschland.

«Willkommen zurück im Leben!»

«Ein Drama in fünf Akten», schrieb Norwegens «Aftenposten»: «Norwegen war so gut wie tot. Doch dann übernahmen die Stars in diesem Thriller das Ruder. Willkommen zurück im Leben!»

Allen voran der Superstar namens Haaland. Erst nutzte er gnadenlos einen schweren Patzer von Dänemarks Torhüter Mads Hermansen zum 1:2-Anschlusstreffer. Dann behielt der Hüne von Manchester City in der sechsten Minute der Nachspielzeit die Nerven und verwandelte einen Handelfmeter zum Siegtor.

Zwischendurch hatte der neben Haaland spielentscheidende Kapitän Martin Ödegaard, bereits Vorbereiter von Haalands erstem Treffer, ausgeglichen. Der 27-Jährige vom FC Arsenal war es auch, der den Freistoß trat, der zum finalen Handelfmeter führte. Und den verwandelte Haaland.

Mit nun 68 Treffern für sein Land hat er auch ein Tor mehr als Ex-Weltmeister und Superstar-Rivale Kylian Mbappé - mit einem allerdings bemerkenswerten Unterschied: Haaland schaffte es in 61 Einsätzen, Mbappé brauchte fast doppelt so viele - nämlich 108 - für Frankreich.

Wer wird Deutschlands Gegner?

In der Nations League geht es im März mit dem Viertelfinale weiter. Und das womöglich gegen Deutschland. Einst Heimat von Haaland, denn er spielte für Borussia Dortmund zwischen Januar 2020 und Sommer 2022, ehe er zu Manchester City wechselte. Als Zweiter hinter Gruppensieger und Titelverteidiger Portugal sind die Norweger einer der insgesamt drei möglichen Gegner der DFB-Auswahl.

Denn als Gruppensieger trifft das Team von Bundestrainer Jürgen Klopp auf einen der drei Zweitplatzierten der anderen Gruppen. Dazu zählen neben Norwegen und Belgien auch Welt- und Europameister Spanien. Lange müssen die Fans aber gar nicht rätseln. Bereits an diesem Freitag wird die K.-o.-Runde der besten Acht in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon ausgelost.

Zum Wohle eines ganzen Kontinents mit Norwegen, wie die Zeitung «Dagbladet» nach dem ersten Pflichtspielsieg der Nation in Dänemark meinte: «Europa wäre im Viertelfinale der Nations League beinahe um Norwegen betrogen worden. Nur wenige Sekunden vor Ende der Verlängerung im Parken-Stadion kehrte die Gerechtigkeit im Fußball zurück.»

Ein Aufreger-Thema vor der Partie: Haalands Motivation

Vor allem Dank Haaland, der sich im schwarzen Rollkragenpullover und mit mintfarbener Cord-Kappe dann auch noch einem anderen Thema widmete: seiner Motivation. «Es wurde ja ein bisschen darüber gesprochen, dass ich in einem Interview gesagt habe, ich sei nicht so motiviert und so weiter», sagte er und bezog sich auf Aussagen nach der Partie gegen Wales, in der er ebenfalls kurz vor Schluss einen Elfmeter verwandelt hatte beim 3:1-Sieg.

«Wenn man direkt nach einem Spiel, in dem man 99 Minuten oder wie lange es auch immer war, gespielt hat, in einem Interview steht, sagt man schnell Dinge, die man nicht so meint, weil man in diesem Moment müde ist», erklärte Haaland: «Manchmal ist es besser, nicht so viel zu sagen.» Die besten Antworten gibt ein Stürmer eh mit Toren. Und da ist kaum einer schlagfertiger als Haaland.