WM-Qualifikation Haaland und Sörloth schießen Norwegen fast sicher zur WM dpa 13.11.2025, 20:16 Uhr

i Norwegen - Estland Fredrik Varfjell. DPA

Schlechte Nachrichten für Italien in der WM-Qualifikation: Die Norweger sind nach einem deutlichen Heimsieg gegen Estland wohl nicht mehr einzuholen.

Oslo (dpa) – Angeführt von den Doppelpackern Erling Haaland und Alexander Sörloth steht die norwegische Fußball-Nationalmannschaft nach einem Heimsieg über Estland dicht vor dem direkten Ticket für die WM im kommenden Jahr. Durch das 4:1 (0:0) in Oslo können die ungeschlagenen Skandinavier zwar noch vom Gruppenzweiten Italien eingeholt werden; dank sechs Punkten Vorsprung und der erheblich besseren Tordifferenz (+19) aber wohl nur noch in der ...







