Erling Haaland will mit Manchester City am Wochenende unbedingt den FA Cup gewinnen. Warum? Weil das eine schwache Saison zumindest etwas retten würde.

Manchester (dpa) – Erling Haaland will die schwache Saison von Manchester City mit einem Sieg im FA Cup zu einem halbwegs versöhnlichen Ende bringen. Vor dem Pokal-Endspiel am Samstag gegen Crystal Palace sprach der ehemalige Bundesliga-Stürmer von einer «grauenvollen» Spielzeit des ehemaligen Meisters. «Die Saison war hart. Es ist nicht schön, so viele Spiele zu verlieren. Darum müssen wir es vernünftig zu Ende bringen und einen Titel gewinnen», sagte der Norweger gegenüber BBC Sport.

In der Premier League hat City zwei Spieltage vor Schluss die Qualifikation für die Champions League weiter nicht sicher. Davor war die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola viermal nacheinander Meister geworden. «Wenn du vier Meistertitel in Folge gewonnen hast und dann nicht den fünften holst, ist das keine erfolgreiche Saison», sagte Haaland.