Darja Varfolomeev sammelt bei der WM in Frankfurt/Main weiter Edelmetall. Im ersten Gerätefinale wird die Mehrkampf-Weltmeisterin Dritte. Zwei weitere Chancen bleiben.

Frankfurt/Main (dpa) – Darja Varfolomeev hat bei der Heim-WM in der Rhythmischen Sportgymnastik ihre zweite Medaille gewonnen. Nach dem Triumph im Mehrkampf holte die 19 Jahre alte Ausnahmeathletin im Einzel-Finale mit dem Reifen Bronze.

Vor 4.250 Zuschauern in der erneut ausverkauften Frankfurter Festhalle erhielt Vorfolomeev für ihre fehlerfreie Übung 30,400 Punkte. Damit lag sie nur 0,3 Zähler hinter der Ukrainerin Taisiia Onofriichuk. Platz zwei sicherte sich Titelverteidigerin Sofia Rafaeli aus Italien (30,500).

Zuvor hatte die deutsche Gruppe zum Auftakt des letzten WM-Tages eine Medaille klar verpasst. Im Gerätefinale mit fünf Bällen blieb dem Quintett mit Alisa Datsenko, Anja Kosan, Alina Ott, Helena Ripken und Anna-Maria Shatokhin nur der achte Platz. Gold ging an Brasilien.