Guter Saisonstart: Langläuferinnen überzeugen in Ruka

Vor der Saison hat Olympiasiegerin Katharina Hennig gesundheitliche Probleme. Umso überraschender ist ihr gelungener Saisonstart. Eine Teamkollegin ist am Sonntag sogar noch einen Platz besser.

Kuusamo (dpa) – Die beiden Teamsprint-Olympiasiegerinnen Victoria Carl und Katharina Hennig haben sich beim Weltcupstart der Skilangläuferinnen in guter Form präsentiert. Zum Abschluss des ersten Wochenendes in der WM-Saison lief Carl über 20 Kilometer in der freien Technik auf den fünften Platz, Hennig wurde Sechste. Der Rückstand auf Siegerin Jessie Diggins aus den USA betrug für Carl knapp und für Hennig gut 20 Sekunden.

«Da kann man tatsächlich sehr stolz sein», sagte Teamchef Peter Schlickenrieder im ZDF. «Was die Mädels zeigen, das ist Kampfgeist pur.» Auch im Rennverlauf wechselnde Schneeverhältnisse brachten die beiden Sensations-Goldgewinnerinnen von Peking 2022 nicht aus dem Konzept.

Hennig hatte bereits am Freitag mit ihrem vierten Platz über zehn Kilometer in der klassischen Lauftechnik überzeugt. Ihr guter Saisonstart hatte sich nicht unbedingt abgezeichnet. «Ich war sehr viel krank im Herbst, hatte mental ein bisschen zu kämpfen», sagte die Oberwiesenthalerin. Entsprechend «positiv überrascht» sei sie nun.