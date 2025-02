Gute Signale vom Arzt: Nawrath in Biathlon-Staffel dabei?

Philipp Nawrath muss in Lenzerheide eine Zwangspause einlegen und wird vom Rest des Teams isoliert. Dass er trotzdem am Samstag wieder startet, wird wahrscheinlicher.

Lenzerheide (dpa) – Die deutschen Biathleten setzen auf eine Rückkehr ihres Schlussläufers Philipp Nawrath pünktlich zum Staffelrennen bei der Weltmeisterschaft in Lenzerheide am Samstag. «Er hat sich positiv angehört und die Signale von unserem Mannschaftsarzt waren auch gut», sagte Sportdirektor Felix Bitterling der Deutschen Presse-Agentur in der Schweiz.

Wegen der Folgen einer Erkältung wurde der 32-jährige Nawrath am Mittwoch im Einzel geschont, zum Auftakt hatte er mit der Mixedstaffel schon Bronze gewonnen. Am Samstag (15.05 Uhr/ARD und Eurosport) steht das Teamrennen im Kanton Graubünden an. Das deutsche Quartett will über 4 x 7,5 Kilometer endlich eine Medaille gewinnen, nachdem es für die Herren dazu in bislang drei Einzelrennen nicht gereicht hatte. «Es geht ihm deutlich besser», sagte Bitterling zu Nawrath, der seit Sonntag über Probleme klagte.

Eigenes Zimmer für Krankheitsfälle

Vorsichtshalber wurde Nawrath in der Teamunterkunft in ein anderes Zimmer verlegt und vom Rest des Teams getrennt. «Die Jungs haben eine große Suite zusammen mit mehreren Schlafzimmern. Wenn wir so einen Fall haben, dann nehmen wir ihn raus und packen ihn in ein Zimmer, das leer und für solche Fälle reserviert ist», sagte Bitterling.

Dabei gehe es auch darum, für Nawrath eine entspanntere Situation zu schaffen, «damit er mehr Ruhe hat und schlafen kann», sagte Bitterling. Am Mittwoch habe er das Hotel zeitweise schon wieder verlassen und sei vor der Tür gewesen.