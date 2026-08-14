Das Kompaktklassenmodell vom Ingolstädter Hersteller ist kein Schnäppchen. Dafür zeigt es Klasse: Über alle Modelljahre hinweg ist die Beanstandungsquote vergleichsweise niedrig. Alles gut?

Berlin (dpa/tmn) – Der Audi A3 ist der edlere Golf: Er ist der Technikbruder des Wolfsburgers – kommt eben aber von der nobleren VW-Schwestermarke, die sich nach oben abgrenzen will. Bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) macht der A3 seinem Premium-Ruf gewisse Ehre, denn dort kann er überzeugen, schreibt der «Auto Bild TÜV-Report 2026» und ergänzt: «Nur der Sportsgeist fordert Tribut.»

Modellhistorie: Im Jahr 2012 kam die dritte Generation des Kompaktmodells auf den Markt. 2020 gab Audi den Startschuss für den Nachfolger.

Wichtige Facelifts:

2016: neue Scheinwerfer, größere Lufteinlässe, erstmals ein Staupilot mit Lenkeingriff, neu gemischte Motorenpalette, Aufwertung im Innenraum.

2024: nachgeschärftes Außendesign, verbesserte Assistenzsysteme und ein Tagfahrlicht, dessen Design erstmalig einstellbar ist.



Wichtige Facelifts: 2016: neue Scheinwerfer, größere Lufteinlässe, erstmals ein Staupilot mit Lenkeingriff, neu gemischte Motorenpalette, Aufwertung im Innenraum. 2024: nachgeschärftes Außendesign, verbesserte Assistenzsysteme und ein Tagfahrlicht, dessen Design erstmalig einstellbar ist. Karosserie und Varianten: Die dritte Generation des A3 wurde in vier Formen angeboten: als dreitüriges Kompaktmodell mit Fließheck, als der Fünftürer Sportback, als Stufenheck (ab 2013) sowie Cabrio (ab 2014). Beim Nachfolger gilt: Ihn gibt es nicht mehr als Dreitürer und Cabrio, dafür aber als höhergelegten Allroad/Allstreet. Antriebsseitig hat man bei beiden Generationen zudem die Wahl unter Plug-in-Hybrid-Ausführungen (e-Tron) und Erdgasmodellen (g-Tron).



Abmessungen (laut ADAC): 3. Generation: 4,24 m bis 4,46 m x 1,80 m x 1,39 m bis 1,43 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 365 l (Schrägheck), 380 l (Sportback), 425 l (Limousine), 285 l (Cabrio).

4. Generation: 4,34 m bis 4,50 m x 1,82 m x 1,43 m bis 1,47 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 380 l (Sportback), 425 l (Limousine). Die Erdgas-, Plug-in-Hybrid- und Sportversionen (S3 und RS3) haben jeweils kleinere Stauräume.



4. Generation: 4,34 m bis 4,50 m x 1,82 m x 1,43 m bis 1,47 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 380 l (Sportback), 425 l (Limousine). Die Erdgas-, Plug-in-Hybrid- und Sportversionen (S3 und RS3) haben jeweils kleinere Stauräume. Stärken: Gute Verarbeitung und eine Qualität, die den Edel-Golf fast auf Mittelklasse-Niveau heben, zeichneten den Audi A3 unter anderem aus, so der TÜV-Report. Bei der HU brillieren Lenkung und Antriebswellen und sämtliche Beleuchtungskomponenten. Rost am Fahrwerk kommt so gut wie nicht vor, auch versagt der Ingolstädter bei der Abgasuntersuchung (AU) fast nie. Ölverlust ist kein Thema. Hand- und Fußbremse blieben unauffällig.



Schwächen: allem voran der Preis. Nicht nur in Anschaffung, sondern auch beim Unterhalt zähle der Kompakte zu den Autos, die ins Geld gehen. Ab dem dritten Turnus-Check im Fahrzeugalter von sieben Jahren sind gebrochene Federn und undichte Dämpfer ein Kritikpunkt, der wohl auf sportliche Fahrwerke und stärkere Motoren zurückzuführen ist – und die damit unterstellte verbundene Fahrweise. Als nur durchschnittlich bewertet der Report das Abschneiden der Bremsscheiben.



Pannenverhalten: Der ADAC schreibt mit Hinweis auf seine Pannenstatistik zu dem Modell: «Zuverlässig bis sehr zuverlässig.» Auffällige Bauteile sind dem Club nicht aufgefallen, so gibt es auch keine Pannenschwerpunkte zu nennen.



Motoren: 3. Generation: Benziner (Drei- und Vierzylinder mit Front- und Allradantrieb): 77 kW/105 PS bis 294 kW/400 PS; Diesel (Vier- und Fünfzylinder mit Front- und Allradantrieb): 77 kW/105 PS bis 134 kW/184 PS; Plug-in-Hybrid (e-Tron, Vierzylinder und E-Motor mit Frontantrieb): 150 kW/204 PS (Systemleistung); Erdgas (g-Tron, Vierzylinder mit Frontantrieb): 81 kW/110 PS.

4. Generation: Benziner (Drei- und Vierzylinder mit Front- und Allradantrieb): 81 kW/105 PS bis 299 kW/407 PS; Diesel (Vier- und Fünfzylinder mit Front- und Allradantrieb): 85 kW/116 PS bis 147 kW/200 PS; Plug-in-Hybrid (e-Tron, Vierzylinder und E-Motor mit Frontantrieb): 150 kW/204 PS bis 200 kW/272 PS (je Systemleistung), Erdgas (g-Tron, Vierzylinder mit Frontantrieb): 96 kW/130 PS.



Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern – drei Preisbeispiele:

A3 1.8 TFSI quattro Ambiente (6/2015); 132 kW/179 PS (Vierzylinder); 118.000 Kilometer; 13.565 Euro.

A3 Cabriolet 2.0 TDI basis (6/2018); 110 kW/150 PS (Vierzylinder); 133.000 Kilometer; 17.404 Euro.

A3 Sportback 40 1.4 TFSI e Basis (6/2021); 150 kW/204 PS (Plug-in-Hybrid); 61.000 Kilometer; 20.266 Euro.