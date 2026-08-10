Nach dem Urlaub gehen Kita und Schule wieder oder erstmals los. Warum für Kinder gerade dann das Frühstück wichtig ist und was in die Brotdose gehört - plus Anleitung für einen bärenstarken Snack.

Düsseldorf (dpa/tmn) – Weil's schnell gehen muss ohne Frühstück in die Kita oder Schule? Keine gute Idee. Kinder, die frühstücken, sind morgens leistungsfähiger und werden nicht so schnell müde, erklärt die Verbraucherzentrale Düsseldorf in ihrem Ratgeber «Bärenstarke Kinderkost».

Denn die Gehirnzellen seien auf eine konstante Blutzuckerkonzentration angewiesen. Das erste Frühstück zu Hause und ein zweites in Kita oder Schule füllen die Kohlenhydratspeicher der Leber nach der Nacht wieder auf. Mag das Kind nach dem Aufstehen nur eine Kleinigkeit, kann dafür der Pausensnack gehaltvoller ausfallen.

Checkliste für das Frühstück

Brot, Brötchen und Knäckebrot aus Vollkorn

Butter oder Margarine, Nussmus, Konfitüre, Käse, Aufschnitt oder vegetarischer Aufstrich

Müsli oder Milchshake mit Haferflocken und Früchten

Joghurt, Quark, Milch oder Kakao

saisonales Obst wie Apfel, Banane, Birne oder Mandarine, Gemüserohkost

Getränke wie Früchte- und Kräutertee, verdünnte Obst- und Gemüsesäfte, Trink- oder Mineralwasser.

Tipps für die Brotbox

Aus dieser Aufzählung lässt sich auch eine Brotbox zusammenstellen, sofern es dort gut unterzubringen ist. Nach dem Öffnen sollte alles nämlich noch ansehnlich sein. Tipp: Benutzen Sie am besten eine Dose mit mehreren Fächern, damit die Obststücke nicht zwischen dem Frischkäsebrot kleben. Und ein paar Spritzer Zitronensaft sorgen dafür, dass Apfelspalten nicht so schnell braun werden.

Süßigkeiten gehören dagegen nicht in die Brotbox, sondern besser frisches Obst oder Trockenfrüchte. Sie enthalten zwar auch Zucker, aber zusätzlich Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und Ballaststoffe. Wer seinem Kind einen versüßten Snack einpacken möchte, kann diese Quark-Öl-Bärchen nach dem Rezept der Verbraucherzentrale backen – ein Vorrat lässt sich übrigens gut einfrieren.

Rezept: Süße Quark-Öl-Bärchen

Zutaten (für 15-18 Stück):

250 g Quark

2 Eier

8 EL Milch

100 ml Rapsöl

120 g Zucker

1 Msp. Vanillepulver (aus gemahlener Vanilleschote)

1 Pck. Backpulver

½ TL Jodsalz

500 g Weizen- oder Dinkelvollkornmehl (sowie etwas zum Verarbeiten)

Rosinen oder Nüsse

Außerdem 2 runde Formen (wie Glas oder Becher vom Durchmesser 3 und 6 cm)

Zubereitung:

Den Quark mit einem Ei glatt rühren. Das zweite Ei trennen und das Eiweiß in den Quark rühren. Das Eigelb beiseitestellen. Die Quark-Ei-Masse mit Milch, Öl, Zucker, Vanille, Backpulver, Salz und Mehl zu einem glatten Teig verkneten und den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen. Für einen Bären jeweils mit einem Glas oder Becher einen großen und einen kleinen Kreis für die Ohren ausstechen. Den kleinen Kreis halbieren. Die Bären auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech zusammensetzen: Den großen Kreis mit Eigelb einpinseln, als Augen Rosinen oder Nüsse platzieren und zum Schluss die beiden Halbkreise mit Eigelb als Ohren an die Seiten kleben. Alle Bärchen noch einmal mit Eigelb bepinseln und 15–20 Minuten bei 180 Grad Umluft backen.