Sun Valley (dpa) - Lara Gut-Behrami aus der Schweiz hat mit einem Sieg zum Saison-Abschluss noch den Weltcup im Super-G gewonnen. Beim alpinen Finale in Sun Valley in den USA dominierte die 33-Jährige das Rennen mit einer Glanzvorstellung und verdrängte damit die drittplatzierte Italienerin Federica Brignone noch von der Spitze in der Disziplinwertung.

Zweite wurde überraschend die 40-jährige Lindsey Vonn mit 1,29 Sekunden Rückstand. Für den US-Star war es der erste Podestplatz seit ihrem Comeback in dieser Saison. Brignone war 1,33 Sekunden langsamer als die Siegerin.

Zehn Tage nach ihrem ersten Weltcup-Sieg im Super-G belegte Emma Aicher im US-Bundesstaat Idaho mit 2,01 Sekunden Rückstand den neunten Platz. Kira Weidle-Winkelmann wurde Elfte.

Odermatt nicht auf dem Podest

Im anschließenden Männer-Rennen auf der gleichen Strecke kam Disziplin-Sieger Marco Odermatt aus der Schweiz als Fünfter nicht aufs Podest. Schnellster war unerwartet der Österreicher Lukas Feurstein mit 0,19 Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Raphael Haaser. Rang drei sicherte sich der Schweizer Franjo van Allmen.

Als einziger deutscher Starter schied Nachwuchsfahrer Benno Brandis bei seinem ersten Weltcup-Rennen aus, nachdem er nach der zweiten Zwischenzeit ohne Sturz einen Ski verloren hatte. Der 18-Jährige hatte sich als Junioren-Weltmeister im Super-G für das Weltcup-Finale der 25 Saisonbesten qualifiziert.

Am Vortag waren die Abfahrtsrennen wegen Wetter-Kapriolen abgesagt worden. Dadurch hatten Odermatt und Gesamtweltcup-Siegerin Brignone den Disziplin-Weltcup gewonnen. Der 27-Jährige hatte sich zuvor außerdem bereits die Kristallkugeln im Gesamtweltcup sowie in den Disziplinen Super-G und Riesenslalom gesichert.