Gut-Behrami gelingt Sieg in Garmisch - Sorgen um Nova

Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Die Schweizerin Lara Gut-Behrami hat den nächsten italienischen Ski-Festtag in Garmisch-Partenkirchen verhindert. Die 33-Jährige gewann den Super-G auf der Kandahar-Piste und feierte ihren ersten Saisonsieg. Zweite wurde Kajsa Vickhoff Lie aus Norwegen. Die Italienerin Federica Brignone, die tags zuvor die Abfahrt gewonnen hatte, belegte Rang drei.

Die deutsche Speed-Spezialistin Kira Weidle-Winkelmann landete zum Abschluss des von schlimmen Stürzen überschatteten Renn-Wochenendes auf Platz acht und damit vor US-Star Lindsey Vonn (13.).

Weidle-Winkelmann mit gutem Gefühl zur WM

«Bis auf zwei Schwünge bin ich eigentlich ganz zufrieden heute», sagte Weidle-Winkelmann. Ihre Leistung gebe ihr «ein gutes Gefühl Richtung WM». Die Titelkämpfe im österreichischen Saalbach-Hinterglemm beginnen am 4. Februar. Sie sei sicher keine Favoritin, meinte die Starnbergerin, die 2021 WM-Silber in der Abfahrt gewonnen hatte. Sie befinde sich in der «Angriffsposition» und hoffe in den kommenden Tagen noch ein paar «Puzzleteile» zu finden, um dann vielleicht doch wieder «vorne mitmischen» zu können.

Der Start des Rennens war wegen Regens und schlechter Sicht kurz verschoben worden, die Piste präsentierte sich dennoch in einem guten Zustand. Weidle-Winkelmanns Teamkollegin Emma Aicher belegte Rang 24.

Auch Weltcup-Rückkehrerin Vonn, die mit einer Teilprothese im Knie fährt und in der Abfahrt gestürzt war, schaffte es immerhin wieder in die Punkte.

Schwere Verletzungen bei Ortlieb und Nova

Schlimme Stürze und Verletzungen hatten die Stimmung am Wochenende in Garmisch-Partenkirchen getrübt. «Wenn dein Alptraum zur Realität wird», schrieb die Österreicherin Nina Ortlieb nach ihrem Unfall in der Abfahrt am Samstag bei Instagram. Bei der seit Jahren von gesundheitlichen Rückschlägen geplagten Vizeweltmeisterin war ein Unterschenkelbruch diagnostiziert worden.

Die Tschechin Tereza Nova liegt nach einem schlimmen Trainingsunfall derweil weiter im Koma. Die 26-Jährige hatte bei ihrem Sturz am Freitag eine schwere Kopfverletzung erlitten und wurde im Unfallkrankenhaus von Murnau operiert, um eine Schwellung im Gehirn zu reduzieren. Das teilte der tschechische Skiverband mit.