Gut, aber nicht günstig: Der Audi A1 beim Tüv (seit 2010)

Premium hat oft mit Preisen zu tun: So ist auch der kleine Ingolstädter kein Schnäppchen. Da wäre es doch schön, wenn er als Gebrauchter wenig mängelbedingte Kosten verursachen würde.

Berlin (dpa/tmn) – VW Polo, Seat Ibiza oder doch lieber ein Audi A1? Alle Autos basieren generationsweise auf der gleichen Plattform – was das betrifft, gäbe es wenig Unterscheidungskriterien. Der A1 ist aber der Einzige im Trio, dessen Hersteller sich in der Premiumklasse verortet.

Während manchmal auch Imagefragen beim Kauf mitspielen, bietet das Abschneiden bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) eine weniger emotionale Entscheidungsgrundlage: «Beim TÜV ist der A1 nicht immer 1a», schreibt der «Auto Bild TÜV-Report 2026».

Modellhistorie: 2010 bracht der A1 Audi-Noblesse ins Kleinwagensegment. Das war 32 Jahre nachdem der Audi 50 eingestellt worden war, der Urahn des A1. Bis 2018 – Modellpflege 2015 – war die Erstauflage im Programm. Der Nachfolger wurde bis Frühjahr 2026 produziert und ist seitdem ersatzlos eingestellt. Eine größere Modellpflege gab es für das zweite Modell nicht.



Karosserie und Varianten: Wer den A1 als Dreitürer oder als Diesel möchte, muss zur Erstauflage greifen, denn der Nachfolger wurde nur noch als Fünftürer – bei Audi modellübergreifend Sportback genannt – und mit Benzinern gefertigt. Stattdessen folgte Audi der Mode robusten Looks und bot die Variante Citycarver mit leicht aufgebockter Karosserie und Offroad-Anleihen an, die später in Allstreet umbenannt wurde.



Besonders potente Versionen sind der Quattro 2.0 TFSI mit 188 kW/256 PS von 2012 und das Topmodell S1 (170 kW/231 PS), das ab 2014 angeboten wurde.



Besonders potente Versionen sind der Quattro 2.0 TFSI mit 188 kW/256 PS von 2012 und das Topmodell S1 (170 kW/231 PS), das ab 2014 angeboten wurde. Abmessungen (laut ADAC): Erste Generation: 3,95 m bis 3,99 m x 1,74 m x 1,42 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: 270 l bis 920 l.

Zweite Generation: 4,03 m bis 4,05 m x 1,74 m bis 1,76 m x 1,41 m bis 1,46 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: 335 l bis 1.090 l.



Zweite Generation: 4,03 m bis 4,05 m x 1,74 m bis 1,76 m x 1,41 m bis 1,46 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: 335 l bis 1.090 l. Stärken: Sorgfältige Verarbeitungsqualität, recht viel Platz, satte Straßenlage und kernige Antriebe zeichnen das Auto aus. Der Report hat Lob für den Kleinen übrig und spricht von Langlebigkeit beider Modelle. Rost am Fahrwerk ist ein Fremdwort, ebenso kommen Defekte an den Beleuchtungskomponenten so gut wie nicht vor. «Die Bremsen sind grundsätzlich gut», so der Report.



Schwächen: Wie ein roter Faden ziehen sich jedoch verschlissene Bremsscheiben durch die Historie. «An allen Modelljahren fällt diese Baugruppe negativ auf.» Auch die Fußbremse ist eine Marotte und funktioniert laut Report oft nicht so, wie sie sollte – bei Interesse an einem gebrauchten A1, sollte man hier dringend checken lassen.



Ab der dritten HU im Fahrzeugalter von sieben Jahren erweist sich die Abgasanlage als überdurchschnittlich mängelbehaftet. Ölverlust wird ab der fünften HU ein Thema.



Ab der dritten HU im Fahrzeugalter von sieben Jahren erweist sich die Abgasanlage als überdurchschnittlich mängelbehaftet. Ölverlust wird ab der fünften HU ein Thema. Pannenverhalten: «Durchgehend sehr zuverlässig», schreibt der ADAC über den A1 und dessen Bilanz laut ADAC-Pannenstatistik. Einen wirklichen Pannenschwerpunkt leistet sich demnach jede der beiden Generationen nur einen: Beim ersten A1 sind es die Zündkabel, die in statistisch signifikanter Menge Panneneinsätze bei Exemplaren mit Erstzulassungsjahr 2014 auslösten, beim zweiten die Starterbatterie (2024).



Motoren: Erste Generation: Benziner (Drei- und Vierzylinder, Front- und Allradantrieb): 60 kW/82 PS bis 170 kW/231 PS im S1 (Kleinserie A1 Quattro mit 188 kW/256 PS); Diesel (Drei- und Vierzylinder, Frontantrieb): 66 kW/90 PS und 105 kW/143 PS.

Zweite Generation: Benziner (Drei- und Vierzylinder, Frontantrieb): 70 kW/95 PS bis 152 kW/207 PS.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern – drei Preisbeispiele:

A1 citycarver 30 TFSI edition one (6/2021); 81 kW/110 PS (Dreizylinder); 60.000 Kilometer; 20.789 Euro.

A1 1.4 TFSI basis (6/2015); 110 kW/150 PS (Vierzylinder); 118.000 Kilometer; 9.444 Euro.

A1 1.2 TFSI S line Sportpaket (6/2014); 63 kW/86 PS (Vierzylinder); 127.000 Kilometer; 8.860 Euro.