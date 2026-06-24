Güterzug kollidiert mit LKW-Arbeitsbühne

Juni 2026) gegen 11:00 Uhr in Linz/Rhein zu einer Kollision zwischen einem Güterzug und dem Arbeitskorb einer LKW-Arbeitsbühne.



Während Instandsetzungsarbeiten an einer Laterne ragte der Auslieger in den Gleisbereich, woraufhin ein in Richtung Koblenz fahrender Güterzug mit dem Arbeitskorb zusammenstieß. Aufgrund einer leichten Verletzung wurde ein Arbeiter vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Der Güterzug blieb ohne nennenswerte Beschädigungen weiterhin fahrbereit.



Bei der Personalienfeststellung eines 31-jährigen Zeugen wurde ein aktueller Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Paderborn wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt. Nach Zahlung der geforderten Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro blieb der Mann auf freiem Fuß.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Bahnstrecke um 12:55 Uhr wieder freigegeben.



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