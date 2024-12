Gündogan und Guardiola uneins über Gründe für City-Pleite

Turin (dpa) – Ex-Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan und Trainer Pep Guardiola haben sich nach der nächsten Niederlage von Manchester City uneins über die Ursachen gezeigt. «Es ist sehr enttäuschend», sagte Gündogan in einem TV-Interview nach dem 0:2 in der Champions League gegen Juventus Turin. «Im Moment fühlt es sich so an, dass jeder Angriff gegen uns gefährlich ist und wir etwas leichtsinnig sind, wenn wir den Ball verlieren. Statt einfach zu spielen, verkomplizieren wir es und verpassen den Moment, uns vom Ball zu trennen», klagte Gündogan.

Angesprochen auf die Aussagen des 34 Jahre alten Mittelfeldspielers reagierte Guardiola beim gleichen TV-Sender überrascht und widersprach. «Nein, nein. Heute haben wir das getan. An anderen Tagen nicht, aber heute haben wir gut gespielt. Wir haben heute nicht viele Bälle verloren», betonte er. «Gegen italienische Teams ist das nicht so einfach, die stehen tief und sind Meister in solchen Situationen. Wir haben alles gegeben, sie haben alles versucht. Juventus ist eine gute Mannschaft.»

Nur ein Sieg in den vergangenen zehn Spielen

Manchester City gewann wettbewerbsübergreifend nur eines der vergangenen zehn Spiele und steckt in einer für Guardiola völlig ungewohnten Krisensituation. In der Champions League droht dem englischen Meister bei noch zwei ausstehenden Spielen in der Ligaphase das Aus. «Wir haben noch zwei Spiele und brauchen vielleicht einen Punkt? Einen Sieg? Das letzte Spiel ist zu Hause», sagte Guardiola. Bevor es am letzten Spieltag gegen den FC Brügge geht, trifft City in Frankreich auf Paris Saint-Germain, die ebenfalls akut vom Ausscheiden betroffen sind.