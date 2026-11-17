Der neue Teil von «Grand Theft Auto» erscheint und viele haben den Controller schon griffbereit. Aber lieber nicht während der Arbeitszeit - sonst droht Ungemach, wie ein Experte verdeutlicht.

Köln (dpa/tmn) - Auch wenn man «Grand Theft Auto VI» oder ein anderes Computerspiel lang ersehnt hat: Das während der Arbeitszeit zu spielen, das kann den Job kosten.

«Zunächst eine Abmahnung als Gelbe Karte, im Wiederholungsfall die Kündigung als Rote Karte», sagt der Fachanwalt für Arbeitsrecht Volker Görzel aus Köln.

Der Grund: Es verstoße gegen den Arbeitsvertrag, wenn man nicht der Tätigkeit nachgeht, für die man bezahlt wird.

Bei den rechtlichen Folgen kommt es darauf an, wie groß die Verfehlung ist: Wer die Mittagspause überzieht und fünf Minuten in der Arbeitszeit zockt, dem droht erst mal eine Abmahnung, sofern es nicht schon vielfach passiert ist.

«Kommt aber heraus, dass man stunden- oder tagelang nur gezockt statt gearbeitet hat, kann man direkt fristlos gekündigt werden», so Görzel. In schweren Fällen von Arbeitszeitbetrug kann Arbeitnehmern sogar eine Strafanzeige drohen.

Freinehmen für Videospiele? Keine Seltenheit

Um erst gar keine arbeitsrechtlichen Probleme zu riskieren, reicht man am besten Urlaub ein, wenn man ein neues Videospiel direkt nach dem Erscheinen stundenlang zocken will: Allein ist man damit nicht, wie eine YouGov-Umfrage im Auftrag des Branchenverbands game zeigt. Elf Prozent der Menschen in Deutschland ab 16 Jahren, die Videospiele spielen, haben demnach schon einmal Urlaub genommen, um ein neues Spiel zocken zu können.

Für «GTA 6», den mit viel Hype umwehten sechsten Teil der Videospielreihe «Grand Theft Auto», nehmen zum Release-Date diesen Donnerstag offenbar einige Menschen frei: Das legte zumindest eine Datenauswertung des Personalsoftware-Anbieters Personio vom vergangenen Freitag nahe, wonach für den Tag 38 Prozent mehr Beschäftigte in Deutschland Urlaub eingetragen haben als am selben Novembertag ein Jahr zuvor.