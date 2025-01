Grotian und Preuß im Sprint von Antholz auf dem Podest

Antholz (dpa) – Selina Grotian und Franziska Preuß haben zum Auftakt der WM-Generalprobe in Antholz für das vierte Doppelpodium der deutschen Biathletinnen in diesem Winter gesorgt. Die beiden blieben fehlerfrei, mussten sich nach 7,5 Kilometern aber der ebenfalls ohne Strafrunde gebliebenen Lou Jeanmonnot geschlagen geben. Grotian lag als Zweite 7,2 Sekunden hinter der Französin, Preuß hatte als Dritte am Ende 16,7 Sekunden Rückstand. Für Jeanmonnot war es der fünfte Saisonsieg, mit dem sie den Rückstand im Gesamtweltcup auf Preuß etwas verkürzen konnte.

Auf der für die Olympischen Winterspiele im kommenden Jahr umgebauten Anlage in Südtirol verschafften sich Grotian und Preuß eine tolle Ausgangsposition für die Verfolgung am Samstag. Sophia Schneider und Stefanie Scherer hatten mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun.

Das deutsche Team ist nach den Ausfällen von Vanessa Voigt und Julia Tannheimer dezimiert. Sie fehlen krankheitsbedingt und hoffen mit Blick auf die WM vom 12. bis 23. Februar im schweizerischen Lenzerheide auf eine schnelle Genesung.