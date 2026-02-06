Berlin (dpa/tmn) – Er ist eleganter im Vergleich zu anderen Kompaktvans, der Active Tourer von BMW. Die Hemdsärmeligkeit und der Nutzwert, den er bietet, sieht man dem Innenraum mit den auch hinten verschiebbaren Sitzen auf den ersten Blick kaum an. Der Gepäckraum bietet um die 1.500 Liter – ein guter Wert. Aber nicht nur hier, sondern auch beim Turnus-Check im Rahmen der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) punktet das Modell. Und leistet sich im Prinzip nur einen Ausrutscher.

Modellhistorie: Als der 2er Active Tourer 2014 herauskam, betrat er Neuland: Er war BMWs erster Kompaktvan und obendrein auch noch mit einem Frontantrieb bestückt – ein Novum bei der Münchner Marke. Ebenfalls kaum BMW-typisch: die, wenn auch durchzugsstarken, verfügbaren Dreizylindermotoren.



Mit dem Facelift von 2018, das ein leicht modernisiertes Außendesign und ein umgestaltetes Cockpit brachte, wurden die Verbrennungsmotoren auf die Abgasnorm Euro-6d-TEMP gebracht und dezent leistungsgesteigert.



2022 kam die in allen Dimensionen leicht gewachsene, aber hier nicht weiter betrachtete zweite Generation auf den Markt.



Abmessungen (laut ADAC): Active Tourer: 4,34 m bis 4,25 m x 1,80 m x 1,56 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: 468 l bis 1.510 l (Plug-in-Hybrid: 400 l bis 1.350 l); Gran Tourer: 4,56 m bis 4,57 m x 1,80 m x 1,61 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: 645 l bis 1.905 l.



Stärken: Gegenüber vielen anderen Autos, die zu der Zeit herauskamen, punktet der Van mit einem großen Innenraumangebot, das aber beim Volumen in Litern nicht ganz an den Konkurrenten VW Touran herankommt.



Bei der HU gibt es viel Lob, von Langzeitqualität schreibt der «Auto Bild TÜV-Report 2026». Beim Fahrwerk schneiden Lenkanlage und Antriebswellen mit sehr niedrigen Beanstandungsquoten besonders gut ab, im Bremskapitel ernten Leitungen und Schläuche Bestnoten. Die Bremsfunktionen böten «kaum Anlass zur Sorge».



Weswegen der Van manchmal durch die HU rasselt: nicht ausgetauschte Gasfedern für die aktive Motorhaube (diente dem besseren Fußgängerschutz). Das vergessen manche Halter und Werkstätten offenbar gern mal.



Motoren: Benziner (Drei- und Vierzylinder, Front- und Allradantrieb): 75 kW/102 PS bis 170 kW/231 PS; Diesel (Drei- und Vierzylinder, Front- und Allradantrieb): 70 kW/95 PS bis 140 kW/190 PS; Plug-in-Hybrid (Dreizylinder Ottomotor und E-Motor): 162 kW/220 PS und 165 kW/224 PS (Systemleistung).

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern – drei Preisbeispiele:

2er Active Tourer 214d (6/2016); 70 kW/95 PS (Dreizylinder); 151.000 Kilometer; 8.293 Euro.

2er Active Tourer 216i M Sport (6/2020); 80 kW/109 PS (Dreizylinder); 81.000 Kilometer; 16.130 Euro.

2er Gran Tourer 220d xDrive Luxury Line (6/2018); 140 kW/190 PS (Vierzylinder); 127.000 Kilometer; 18.052 Euro.