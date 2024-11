«Große Chance»: Neureuther traut Straßer Trophäen zu

Die alpine Ski-Saison steht in den Startlöchern. Linus Straßer ist wieder mal größter deutscher Hoffnungsträger. Ex-Star Felix Neureuther glaubt an große Erfolge des Slalom-Spezialisten.

Sölden (dpa). Ex-Skistar Felix Neureuther traut Slalom-Ass Linus Straßer in der neuen Saison den Gesamtsieg in seiner Paradedisziplin und eine Medaille bei der Weltmeisterschaft zu. «Für mich ist er ein Anwärter auf die Kugel und bei der WM der Medaillenkandidat schlechthin», sagte Neureuther der Deutschen Presse-Agentur. «Es gibt aktuell nicht den ganz großen Überflieger im Slalom – und das ist Linus' große Chance.»

Die Saison beginnt mit den Riesenslaloms der Frauen und Männer am Samstag und Sonntag (jeweils 10.00 und 13.00 Uhr/BR und Eurosport) in Sölden. Auf dem Rettenbachferner gilt Straßer als Außenseiter, die Stärken des Münchners liegen ganz klar im Torlauf. Hier steht das erste Rennen des Winters am 17. November im finnischen Levi an. Die WM findet vom 4. bis 16. Februar im österreichischen Saalbach-Hinterglemm statt.

Große Siege in Kitzbühel und Schladming

Vergangene Saison hatte Straßer die Klassiker in Kitzbühel und Schladming gewonnen, die Slalom-Gesamtwertung schloss er hinter dem Österreicher Manuel Feller auf Rang zwei ab.

«Marco Schwarz hatte Verletzungspech, Henrik Kristoffersen massive Materialprobleme, Clement Noel war zuletzt extrem inkonstant unterwegs, Manuel Feller muss den Vorjahreserfolg erst mal bestätigen», sagte Neureuther mit Blick auf die schärfsten Rivalen des 31-Jährigen. Mit dem achtmaligen Gesamtweltcup-Sieger Marcel Hirscher, der sein Comeback angekündigt hat, kommt allerdings noch ein Konkurrent für Straßer dazu.