WM-Qualifikation «Großartig, großartig»: Tuchel jubelt über WM-Ticket dpa 15.10.2025, 05:22 Uhr

Ein deutscher Trainer für das englische Nationalteam? Nicht wenige Fans auf der Insel hatten Zweifel an Thomas Tuchel. Nach dem frühzeitigen WM-Ticket sind diese vorerst beseitigt.

Riga (dpa) – Thomas Tuchel bedankte sich bei Englands Fans in Riga mit Applaus. Nach der vorzeitig perfekt gemachten WM-Qualifikation der Three Lions eigentlich keine außergewöhnliche Geste, aber eine, mit der der 52-Jährige auch weitere Sympathiepunkte sammeln dürfte, nachdem er zuletzt über fehlende Unterstützung geklagt hatte.







