Größerer Einsatz in Worms - ein Schwerverletzter

Zeugen sprechen von einer Explosion in einem Einfamilienhaus. Ein Mann muss mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Worms/Mainz (dpa) - Großeinsatz in Worms: Vermutlich durch eine Explosion in einem Wohnhaus in Worms ist ein Mann schwer verletzt worden. Er sei von der Feuerwehr geborgen und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Anschließend durchsuchten die Einsatzkräfte das Einfamilienhaus im Stadtteil Horchheim. Weitere Menschen seien nicht in dem Haus gewesen.

Der Großeinsatz begann gegen 9.50 Uhr. Übereinstimmenden Zeugenberichten zufolge habe es sich um eine Explosion gehandelt, so die Polizei. Zahlreiche Einsatzkräfte seien in dem Stadtteil vor Ort gewesen.

Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Umstände seien unklar und Gegenstand von Ermittlungen, hieß es. Ob es sich bei dem Verletzten um den Bewohner des Hauses handelt, war zunächst auch noch unklar.