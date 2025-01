Grippewelle beim BVB: Personalnot im Spiel gegen Leverkusen

Nuri Sahin muss gegen Bayer Leverkusen mächtig improvisieren. Zahlreiche Spieler fallen aus. Der einzige fitte Innenverteidiger hat noch nie von Beginn an in der Bundesliga gespielt.

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund muss gegen Bayer Leverkusen kurzfristig auf gleich sechs erkrankte Spieler verzichten. Die Defensivspieler Emre Can, Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaini, Waldemar Anton und Filipp Mané fehlen im Freitagabendspiel der Fußball-Bundesliga ebenso wie Ersatztorwart Alexander Meyer. Auch der verletzte Niklas Süle sowie der gesperrte Pascal Groß stehen nicht zur Verfügung.

«Wir hatten die Hoffnung, dass es der eine oder andere Spieler noch schafft. Aber es ist schon schwer, wenn ein Virus rumgeht. Das ist super bitter», sagte Sportdirektor Sebastian Kehl beim Streamingdienst DAZN.

In Yannik Lührs hat Trainer Nuri Sahin nur einen gelernten Innenverteidiger zur Verfügung. Der 21-Jährige gibt gegen den Doublesieger heute sein Startelf-Debüt in der Bundesliga. «Natürlich hätte ich die Jungs gerne dabei, aber wir werden trotzdem alles durchziehen, was wir uns vorgenommen haben», erklärte der BVB-Coach.

Schon während der gesamten bisherigen Hinserie hatten die Dortmunder heftige Verletzungsprobleme geplagt. Vor dem 16. Spieltag ist der Revierclub nur Tabellensechster. Mannschaft und Trainer stehen entsprechend unter Druck. Die erneute Champions-League-Qualifikation ist das Minimalziel des BVB.