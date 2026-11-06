Grillrost und Klebehaken: Weihnachtsbaumideen ganz ohne Baum

Tanne oder Fichte? - Nylonfäden! Während sich andere fragen, welchen Baum sie dieses Jahr zum Weihnachtsfest besorgen sollen, machen Sie ihn einfach selbst - ganz ohne Nadeln.

Köln (dpa/tmn) – Keine Lust auf Nadeln – oder wenig Platz in der Bude? Wer auf die klassische Fichte oder Tanne verzichten möchte, kann selbst einen alternativen Weihnachtsbaum kreieren, mit einem Grillrost etwa, oder mit Klebehaken. Und manchmal geht es sogar in wenigen Minuten.

1. Wandweihnachtsbaum im Rahmen

Für diese gerahmte Weihnachtsbaumalternative braucht man zwar ein wenig handwerkliches Geschick. Sie eignet sich laut DIY Academy in Köln aber besonders für kleinere Wohnungen – und bringt einen leuchtenden Dekobaum nicht in den Ständer, sondern an die Wand.

Das brauchen Sie dafür:

Rund zwei Meter freie Wandfläche nach oben und 1,20 Meter in die Breite,

drei Holzleisten, auf Gehrung gesägt (also mit einem Schnitt von 45 Grad an den Enden der Leisten), geschliffen und gegebenenfalls lasiert,

eine große Sperrholzplatte, passend zur gewünschten Baumgröße gesägt,

Schraubhaken,

eine Bohrmaschine,

Fäden zum Beispiel aus Nylon,

LED-Lichterkette,

Christbaumkugeln,

Spiegelblech zum Aufhängen.

Und so geht es:

Zunächst die drei Holzleisten zu einem Dreieck verschrauben. Sie bilden dann das Grundgerüst für den Wandweihnachtsbaum.

Die Sperrholzplatte dient als Rückwand. Sie muss passend zugeschnitten und von hinten am Rahmen des Grundgerüsts befestigt werden.

Nun kleine Löcher entlang der beiden schrägen Holzleisten im Abstand von etwa 15 Zentimetern vorbohren.

Die Schraubhaken eindrehen und die LED-Lichterkette daran in mehreren Reihen quer über die Rückwand spannen.

Die Christbaumkugeln an Fäden oder Haken zwischen den Lichtsträngen befestigen.

Wer mag, kann als Schmuck für die Baumspitze noch einen großen Stern aus einer Leimholzplatte und zwei kleinere Sterne aus dünnem Sperrholz aussägen. Diese nach Geschmack färben und übereinander kleben.

Zum Aufhängen des Baums ein Spiegelblech an der Rückseite der oberen Rahmenspitze befestigen.

2. Schwebender Weihnachtsbaum mit Kugeln

Für diese selbstgemachte Alternative zum grünen Weihnachtsbaum schlägt die DIY Academy eine Aufhängung mit Grillrost vor. Die Christbaumkugeln sollen daran scheinbar schwerelos im Raum hängen und gemeinsam die Silhouette einer Tanne bilden.

Dafür braucht man laut den DIY-Experten aus Köln:

Einen runden Grillrost,

Kaninchendraht,

vier Metallketten,

lange Nylonfäden,

Christbaumkugeln,

Efeu oder Eukalyptuszweige.

Und so geht es:

Den runden Grillrost mit Kaninchendraht bespannen und an den vier Metallketten unter der Decke aufhängen.

Die Nylonfäden am Grillrost befestigen: Die längsten Fäden kommen in die Mitte. Dann arbeitet man sich mit kürzer werdenden Fäden nach außen vor.

Die Christbaumkugeln an den unterschiedlich langen Nylonfäden befestigen. Sie können gleichmäßig, locker verteilt oder spiralförmig angeordnet werden. Hängen die Kugeln nach außen hin durch die kürzeren Fäden zunehmend höher, entsteht nach und nach eine typische Tannenform.

Den Rand des Grillrostes mit Efeu oder Eukalyptuszweige bedecken.

3. Lastminute-Leuchtbaum

Für diese schnelle Tannenkreation für Eilige braucht man laut DIY Academy keinen Werkzeugkoffer.

Es reichen:

Eine Lichterkette,

sechs transparente Klebehaken, die für den jeweiligen Untergrund an der Wand geeignet sind.

Und so geht es:

Einen der Klebehaken in etwa 1,70 Metern Höhe an der Wand anbringen. Er markiert die Baumspitze.

Die übrigen Klebehaken nun rund 1,50 Meter unter dem ersten Haken befestigen – und zwar in einer waagerechten Reihe. Die Hakenöffnungen der unteren Haken sollten dabei nach unten zeigen.

Die Lichterkette von der Spitze aus abwechselnd zu den unteren Haken und wieder nach oben führen. So entsteht nach und nach ein leuchtender Tannenbaum. Die nach unten zeigenden Hakenöffnungen sollen vermeiden, dass die Lichterkette beim Spannen abrutscht.