Grieche kommt: Stürmer soll Bochum im Abstiegskampf helfen

Bochum (dpa) - Der VfL Bochum hat den griechischen Fußball-Nationalspieler Georgios Masouras verpflichtet. Der Bundesligist leiht den 31 Jahre alten Stürmer bis zum Ende dieser Saison von Olympiakos Piräus aus. Masouras schaute sich die 0:1-Niederlage des Revierclubs gegen den SC Freiburg bereits in Bochum an.

«Er ist seit Wochen bei uns im Fokus», sagte Trainer Dieter Hecking nach der Partie über den Angreifer. «Ich habe ihn gestern Abend auch kurz getroffen.» Der Coach hofft, «dass er spätestens ab Dienstag im Mannschaftstraining ist». Sein Team hat in 20 Partien in dieser Bundesliga-Saison erst 17 Tore erzielt.

«Georgios ist international erfahren, auch auf hohem Niveau, sodass wir davon ausgehen, dass er sich schnell an das Tempo und die Spielweise der Bundesliga gewöhnen wird», sagte Hecking in einer Vereinsmitteilung und unterstrich: «Was mir persönlich sehr gut gefällt: Er wollte unbedingt zum VfL, brennt für die Herausforderung und will sich in der Bundesliga beweisen.»