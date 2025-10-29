Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) – Egal ob für Salate, Desserts oder Cocktails: Die Kerne von Granatäpfeln lassen sich vielseitig verwenden. Doch erst einmal muss man sie aus der Frucht lösen – und das möglichst ohne Kleckern. Doch wie geht das?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So sollen sich mit ein paar gezielten Schnitten die Kerne einfach und sauber aus dem Granatapfel lösen lassen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Tipp zum Entkernen von Granatäpfeln in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Die obere Kappe des Granatapfels abschneiden und den Deckel abnehmen. Die Frucht anschließend entlang der Kammern einschneiden. Den Granatapfel auseinanderziehen und öffnen. Nun die Kerne mit einem Löffel oder den Fingern herauslösen.

Fazit: Der Hack funktioniert hervorragend. Die Kerne lassen sich mit den Fingern leicht aus den Kammern des Granatapfels entnehmen. Auch das Chaos in der Küche bleibt durch den Hack überschaubar.