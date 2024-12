Gose schwimmt in Budapest zu Silber über 800 Meter Freistil

Der ganz große Coup gelingt Isabel Gose in Budapest nicht. Doch die gebürtige Berlinerin muss sich bei der Kurzbahn-WM über 800 Meter Freistil nur einer einzigen Schwimmerin geschlagen geben.

Budapest (dpa) – Isabel Gose ist bei der Kurzbahn-WM in Budapest über 800 Meter Freistil zur Silber-Medaille geschwommen. Die gebürtige Berlinerin musste sich nur der Australierin Lani Pallister (8:01,95 Minuten) geschlagen geben. Der 22 Jahre alten Gose fehlten am Ende 3,47 Sekunden zum ganz großen Coup. Dritte in der Duna Aréna wurde Katie Grimes (8:05,90 Minuten) aus den USA.

Gose, die bei den Olympischen Spielen in Paris Bronze über 1.500 Meter Freistil gewonnen hatte, teilte sich ihr Rennen clever ein. Zur Halbzeit lag die gebürtige Berlinerin, die in Magdeburg lebt und trainiert, auf Platz zwei und konnte die Position schlussendlich auch ins Ziel bringen.