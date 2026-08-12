Isabel Gose freut sich bei der Schwimm-EM über Silber. Eine wichtige Vertrauensperson ist nicht live dabei.

Paris (dpa) – Für Isabel Gose war die EM-Silbermedaille über 800 Meter Freistil eine ganz besondere. Anders als sonst bei ihren großen Wettkämpfen war ihr Trainer nämlich nicht dabei. Langstrecken-Bundestrainer Bernd Berkhahn, der Gose in Magdeburg coacht, brach nach den Freiwasserrennen in der Seine zu einem Kurztrip nach Kalifornien auf.

Mit dem dreimaligen Freiwasser-Goldgewinner der EM in Paris, Florian Wellbrock, inspizierte er dort die Olympiastrecke von 2028. Am Donnerstag soll Berkhahn laut Gose zurückkommen.

Gose: «Vorher einen guten Plan im Kopf gemacht»

«Es ist schon ungewohnt. Ich hatte meine Vorbereitung ja jetzt komplett mit Bernd», sagte Gose, die ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zum 55-Jährigen pflegt. «Aber ich habe mir vorher einen guten Plan im Kopf gemacht, sodass er auch die Sicherheit hat, okay, Isabel hat einen Plan, die weiß, was sie jetzt hier die Woche zu tun hat.»

Der Plan ging ganz offensichtlich auf. Das wird auch Berkhahn in den fernen USA freudig registriert haben. Mit dessen derzeitiger Vertreterin, der früheren Spitzenschwimmerin Franziska Hentke, kommt Gose übrigens nach eigenen Angaben auch super klar. «Franzi macht einen super Job», sagte die Freistilexpertin. «Sie ist hier unsere Mami.»