Golferin Henseleit genießt Fest mit besonderer Tischdeko

Hamburg (dpa) – Reisen gehört für Profi-Golferin Esther Henseleit und ihren Freund, Trainer und Caddie Reece Phillips auch an Weihnachten zum festen Feiertags-Repertoire. Die Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Spiele in Paris freut sich auf die Familienfeste in Deutschland und England.

«Diese Zeit bedeutet für uns viel gutes Essen, Ausruhen und Zeit mit der Familie zu verbringen», sagte die 25-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Und dieses Jahr», ergänzte sie mit einem Augenzwinkern, «haben wir ein zusätzliches Dekoelement auf dem Tisch».

Bei den Olympischen Spielen in Paris landete Henseleit mit ihrem zweiten Platz einen Coup und gewann als erste deutsche Golferin eine Medaille. «Es ist einfach großartig. Es gab definitiv mehr Aufmerksamkeit und ich versuche, das für etwas Gutes zu nutzen. Wenn die Medaille junge Golfer dazu inspiriert, ihren Träumen nachzujagen, dann bin ich sehr glücklich», sagte die im niedersächsischen Varel geborene Athletin.

In diesem Jahr freut sich Henseleit besonders darauf, im Sommer in ihrer Heimat spielen zu können. Das Amundi German Masters in Hamburg ist fest in ihrem Turnierkalender verankert: «In Deutschland zu spielen bedeutet mir sehr viel und ich hoffe, viele Fans und vor allem junge Gesichter zu sehen.» Und die silberne Olympiamedaille wird sie dort bestimmt auch im Reisegepäck haben.