Siem nur auf Rang 57 bei Irish Open

Der Ratinger Golfprofi Marcel Siem hat die Irish Open auf einem enttäuschenden 57. Platz beendet.

Marcel Siem kam in Nordirland nur auf den 57. Rang.

Foto: Rolf Vennenbernd – DPA

Der 31-Jährige verzweifelte besonders am Samstag an den schwierigen Wetterbedingungen und spielte nur eine 77 im Royal Portrush GC bei Belfast. Mit einer 71 bei Dauerregen zum Abschluss am Sonntag kam Siem auf einen Gesamt-Score von 288 Schlägen. Größtes Manko an allen vier Turniertagen war bei dem Rheinländer das Puttspiel. Gemeinsam mit Martin Kaymer aus Mettmann, der in dieser Woche pausiert, wird Siem in der nächsten Woche bei den offenen französischen Meisterschaften antreten.

Der Waliser Jamie Donaldson siegte mit vier Schlägen Vorsprung (270) vor einem Trio aus dem Spanier Rafa Cabrera-Bello, dem Engländer Anthony Wall und Fabrizio Zanotti aus Paraguay. Der irische Weltranglisten-Zweite Rory McIlroy (277) beendete den Wettbewerb auf dem Dünenplatz auf dem geteilten zehnten Platz. Alle vier Turniertage waren mit täglich 27 000 Zuschauer ausverkauft.

Der Anhausener Bernhard Langer wurde derweil auf der Senior Tour beim Berenberg Bank Masters Fünfter. Am Ende fehlten dem 54-Jährigen vier Schläge auf den Sieger. Der Amerikaner Tim Thelen holte sich den Titel im Golfclub Wörthsee mit 201 Schlägen.