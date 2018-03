Rückschlag für Kaymer in Ohio – Furyk vor

Martin Kaymer hat beim Golf-Turnier in Akron/Ohio keine Siegchance. Der 27-jährige Rheinländer benötigte am auf dem Par-5-Loch des Firestone Country Clubs acht Schläge und verspielte damit eine gute Ausgangsposition für die Schlussrunde.

Martin Kaymer hat beim Turnier in Ohio keine Chance mehr auf den Sieg.

Foto: Rolf Vennenbernd – DPA

Nach seiner 72er-Runde am dritten Tag des mit 8,5 Millionen Dollar dotierten Turniers der US-PGA-Tour liegt Kaymer mit 212 Schlägen nur auf dem 34 Platz. Die Führung bei der Generalprobe für das vierte Major-Turnier des Jahres behauptet weiter Jim Furyk (199) aus den USA vor Louis Oosthuizen (Südafrika/200) und Keegan Bradley (USA/203).

Ein Teil der Golf-Weltelite zeigte sich eine Woche vor der PGA Championship (9. bis 12. August) in South Carolina in starker Form. Der Weltranglistendritte Rory McIlroy (Nordirland/204) hat als Vierter noch ebenso Chancen auf den Siegerscheck von 1,4 Millionen Dollar wie die Nummer eins Luke Donald. Der Engländer hält als Neunter (206) noch Anschluss an die Spitze. Dagegen besitzt US-Star Tiger Woods (210) als 24. nur noch Außenseiterchancen. Einen rabenschwarzen Tag erwischte Lee Westwood (221). Der Weltranglistenvierte aus England schoss sich mit einer desolaten 81er Runde aus dem Rennen.

Marcel Siem konnte sich mit einer guten 70er Runde leicht verbessern. Der 32 Jahre alte Ratinger belegt mit insgesamt 217 Schlägen auf dem 59. Rang.