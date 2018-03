Mäßiger Auftakt für Golfprofi Cejka

Aus unserem Archiv

San Diego

Golfprofi Alexander Cejka hat einen mäßigen Start ins Golfturnier in San Diego hingelegt. Der in den USA lebende Deutsche benötigte 72 Schläge. Cejka, der zuletzt in La Quinta den Cut und damit den entscheidenden Durchgang verpasst hatte, liegt auf dem geteilten 82. Rang.