Klasse-Runde von Siem in Wentworth – Kaymer verbessert

Der Ratinger Golfprofi Marcel Siem hat nach einer starken 67er Runde Chancen auf ein Topergebnis bei der PGA Championship im englischen Wentworth.

Marcel Siem präsentiert sich in Wentworth in blendender Verfassung.

Foto: Eduardo Abad – DPA

Mit einem Ersatzcaddie an seiner Seite – sein ständiger Begleiter brach sich beim Cricket die Schulter – brillierte Siem mit sechs Birdies und nur einem Bogey. Zum Start hatte er eine 71 gespielt und liegt nun mit insgesamt sechs unter Par auf einem geteilten sechsten Platz. Der Engländer James Morrison übernahm die Führung (68+64) mit zwölf Schlägen unter Platzstandard.

Martin Kaymer verbesserte sich ebenfalls am zweiten Tag. Er musste wie Siem früh starten und fand bessere Platzverhältnisse auf den Grüns vor als am Vorabend. Mit einer 69er Runde und insgesamt 140 Schlägen kam der Weltranglisten-Elfte aus Mettmann mit vier unter Par auf einen geteilten 17. Rang. Auf dem schweren Par-72-Kurs im Wentworth Club gelangen dem 27-Jährigen vier Birdies. Ebenfalls den Cut schaffte Alex Cejka. Am Vortag drohte er nach 75 Schlägen und lediglich Platz 117 auszuscheiden, am Freitag schob er sich mit einer 70er Runde deutlich nach vorn und hielt sich im Wettbewerb.

Der Weltranglisten-Zweite Luke Donald aus England spielte zwei gute 68er Runden und könnte seinen Titel verteidigen. Die PGA Championship ist mit einem Preisgeld von 4,5 Millionen Euro das nach der British Open höchstdotierte Turnier auf der europäischen Tour.